РИАМО - 7 авг. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье, расстояние до жилых строений составляет 1 километр, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 19.45 6 августа от оперативного дежурного ЕДДС Можайский в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении снаряда времен ВОВ . Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 1 километр», — говорится в сообщении.

Выставлена охрана силами УВД Можайский. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 7 августа.