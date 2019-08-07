РИАМО - 7 авг. Из торгового центра «Мега» в подмосковных Химках эвакуировали более 1 тысячи человек, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 16.40 6 августа от ЦППС Химкинского ПСГ в оперативно-дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по МО» поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в ТЦ «Мега». Проведена эвакуация посетителей и персонала (1030 человек, из них 40 детей)», - говорится в сообщении.

В 16:52 при уточнении обстановки установлено, что произошло ложное срабатывание АПС.