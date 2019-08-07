РИАМО - 7 авг. Минометную мину времен Великой Отечественной войны обнаружили в подмосковном Красногорске, угрозы жизни и деятельности населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«В 15:30 6 августа от оперативного дежурного ЕДДС Красногорска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ при проведении земляных работ по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами УВД Красногорска», - говорится в сообщении.

Подана заявка на уничтожение боеприпаса силами Министерства обороны РФ на 7 августа.