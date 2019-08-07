РИАМО – 7 авг. В Росстате назвали основные причины незанятости в России, чаще всего людям приходилось покидать работу из-за сокращения штата, ликвидации предприятия или собственного дела, пишет RT.

«Согласно информации за первый квартал 2019 года, среди безработных, имеющих опыт работы (76% от общего числа), 16,1% оставили прежнее место работы в связи с сокращением штатов, ликвидацией предприятия или собственного дела. По собственному желанию уволились 26,6%», — говорится в сообщении.

Около 6% покинули место работы из-за окончания срока договора. 0,3% не работали по причине увольнения из Вооруженных сил.

Еще 26,8% россиян сослались на другие причины.

Ранее Росстат назвал наименее востребованные в России профессии. В РФ зафиксировали небольшой спрос на учителей средней школы и бухгалтеров.