РИАМО - 7 авг. В городском округе Клин задержали 33-летнего мужчину по подозрению в краже 1,5 тысяч пачек сигарет из магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Мужчину подозревают сразу в двух кражах. До похищения табачной продукции он вытащил сейф из другого магазина.

«Установлено, что злоумышленник с помощью монтировки взломал входную дверь в помещение продуктового магазина, расположенного на Ленинградском шоссе, и похитил металлический сейф с находящимися в нем денежными средствами в сумме 129 тысяч рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Через несколько дней подозреваемый украл 1,5 тысячи пачек сигарет и деньги из магазина, расположенного на той же улице. Общая сумма материального ущерба составила около 300 тысяч рублей.

Злоумышленника установили благодаря камерам видеонаблюдения. Известно, что он уроженец одной из республик ближнего зарубежья. По месту проживания у него нашли украденные сигареты, деньги же он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Его заключили под стражу. Сейчас полицейские устанавливают соучастников преступлений.