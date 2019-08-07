РИАМО - 7 авг. С начала 2019 года государственные жилищные инспекторы Подмосковья выявили 87,5 тысяч нарушений во время проверок, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

Инспекторы за семь месяцев провели 55,5 тысяч надзорных мероприятий, обследовали состояние 90,6 тысячи многоквартирных домов.

«За семь месяцев 2019 года выявлено 87537 нарушений. Наибольшее их количество – 73,9 тысячи — традиционно связано с несоблюдением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. На втором месте – нарушения правил технической эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Их выявлено 7,7 тысячи», — говорится в сообщении.

Также в первом полугодии 2019 года Госжилинспекция выявила 3,7 тысячи нарушений порядка расчета платы за коммунальные услуги и 2,3 тысячи случая некачественного предоставления таких услуг жителям. Требования законодательства о раскрытии информации нарушались 2,3 тысячи раз, а правила управления многоквартирными домами – 1,5 тысячи раз.

За это же время инспекторы выявили 336 случаев несоблюдения собственниками правил пользования жилыми помещениями. Прежде всего, это самовольные перепланировки и переустройства, а также использование квартир не по назначению.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий было выдано 11,9 тысячи предписаний на устранение нарушений. Вынесено 9,4 тысячи постановления об административной ответственности. Общая сумма штрафов, поступивших бюджет Московской области, составила 155 миллионов рублей.

В ходе профилактических мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами было выдано 232 предостережения о недопустимости нарушений законодательства. В основном они касались размещения необходимой информации в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Предостережения выдаются, когда нарушения не носят опасного характера, не угрожают жизни и здоровью и не ведут к возникновению ЧС.