РИАМО - 7 авг. В июле 2019 года Госжилинспекция Подмосковья обработала 16396 заявок, которые поступили в систему Единой диспетчерской службы Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Чаще всего жители Подмосковья в июле обращались в ЕДС с вопросами, касающимися отсутствия горячей воды (1740 заявок) и своевременной уборки подъездов (1132 заявки)», — говорится в сообщении.

Госжилинспекция контролирует исполнение заявок жителей в Центре управления регионом Московской области. Управляющая компания должна принять заявку с портала ЕДС по адресу https://eds.mosreg.ru/ в течение 24 часов, затем провести необходимые работы в сроки, установленные в специальном классификаторе.

В зависимости от вида нарушения срок составляет от нескольких часов до 30 суток. Заявитель может не согласовать отчет о работе, если она выполнена некачественно. В таком случае заявке присваивается статус «Требуется доработка». Если сроки истекли, а работы не проведены или не закончены, Госжилинспекция организовывает проверочные мероприятия.