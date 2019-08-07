РИАМО - 7 авг. Врачи городской клинической больницы №13 каждый четверг августа с 12:00 до 15:00 будут проводить бесплатные консультации для женщин, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы регулярно проводим дни открытых дверей в нашем отделении, это значительно повышает доступность гинекологической помощи для жительниц столицы», — сказала заведующая гинекологическим отделением Надежда Рея.

При выявлении патологии специалисты выдадут направление на госпитализацию. Большинство операций, проводимых в больнице №13, осуществляется эндоскопически с применением новейших органосохраняющих технологий. Это позволяет максимально сократить срок пребывания пациента в стационаре.

Чтобы получить консультацию в день открытых дверей предварительная запись не требуется. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

Консультации пройдут 8, 15, 22 и 29 августа с 12:00 до 15:00.