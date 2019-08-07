РИАМО - 7 авг. Порядка 4 тысяч спортсменов присоединятся к Всероссийскому дню физкультурника в олимпийском комплексе «Лужники» в Москве, сообщается на официальном сайте мэра города.

«10 августа в столице пройдет спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника и Дню строителя. Он приурочен к 80-летию первого парада физкультурников и отрядов Всевобуча, который состоялся на Красной площади в 1939 году. Центром торжеств станет олимпийский комплекс «Лужники», - говорится в сообщении.

В празднике примут участие более 4 тысяч спортсменов, строителей, медиков, а также представителей профсоюзов. Колонны пройдут парадом от Южного спортивного центра до центральной площади. Здесь перед гостями выступят ветераны спорта и другие почетные гости.

После начнутся соревнования в рамках Спартакиады строителей и Спартакиады трудящихся города Москвы. В программе семейные эстафеты, легкая атлетика, перетягивание каната, армспорт, дартс, поднятие гири, шахматы, настольный теннис, волейбол и мини-футбол. Врачей же приглашают присоединиться к фестивалю «Формула жизни», который в этот день также пройдет в «Лужниках».

На спортивной площадке конкурса «Фитнес-модель 2019 года» атлеты будут состязаться в боб-старте (толкании тележки), жимах стоя и лежа и других дисциплинах. Здесь же установят оборудование для воркаута и командных игр. Все желающие в тот день смогут сдать нормативы ГТО.