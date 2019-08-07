РИАМО - 7 авг. За последние три месяца москвичи обратились за социальными услугами в офисы «Мои документы» более 83 тысяч раз, чаще всего обращались за услугой, связанной с изменением сведений для получения мер социальной поддержки, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Первое место в рейтинге заняла услуга, связанная с изменением сведений для получения мер социальной поддержки. По этому вопросу поступило более 29,5 тысяч обращений. Своевременно предоставлять сведения о себе и вносить изменения в те, что были переданы прежде, очень важно. Это позволяет городу объективно оценивать ситуацию, в которую попал человек или его семья, и быстро предоставлять помощь. Реже горожане обращались за подтверждением статуса малоимущей семьи с детьми. Таких запросов было свыше 10,7 тысячи», - говорится в сообщении.



По поводу предоставления федеральным льготным категориям граждан бесплатных санаторно-курортных путевок в офисы «Мои документы» обращались более 8,7 тысячи раз. Эта услуга заняла третье место в рейтинге. Так, к примеру, среди получателей этой услуги участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, а также инвалиды других войн, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Чуть менее востребованная услуга — «Предоставление бесплатной санаторно-курортной путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы». Ею воспользовались более 7,6 тысячи горожан. Такие бесплатные санаторно-курортные путевки получают труженики тыла, ветераны труда, почетные доноры и неработающие пенсионеры.

«На пятом месте в топе услуга, связанная с присвоением звания «Ветеран труда» и выдачей соответствующих удостоверений. За ней обращались свыше 4,5 тысячи раз», - заключается в сообщении.