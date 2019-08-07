РИАМО - 7 авг. До конца 2021 года в Москве реализуют более 50 идей по улучшению качества работы столичных музеев, предложения поступают от горожан в рамках краудсорсинг-проекта «Музеи Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы попросили москвичей рассказать, какими они хотят видеть городские выставочные пространства. Обсудить предлагалось несколько важных тем: клиентоориентированность музеев и их сотрудников, комфортность посещения столичных выставок, качество предлагаемых услуг и сервисов, новые технологии и дополнительные мероприятия в музеях», — сказал представитель пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».

Всего участники проекта высказали более 1,4 тысячи идей о том, как улучшить работу городских музеев. Из них в ходе экспертного отбора и голосования было выбрано 100 самых актуальных предложений, которые реализуют до конца 2021 года. Почти половина идей (46 из 100) уже воплощена в жизнь.

«Большинство пожеланий горожан касалось применения цифровых технологий в музеях. К примеру, многие участники проекта поддержали предложение перевести в электронный формат аудио- и видеоматериалы выставочных экспозиций. Идею уже воплотили в Государственном музее Владимира Высоцкого — впервые посетителям экспозиции доступна вся собранная фонотека Владимира Семеновича», — сказал представитель пресс-службы столичного департамента культуры.

Кроме того, по просьбам москвичей были оцифрованы и выложены в интернет редкие книги, рукописи, монографии и дневники. Их можно найти на порталах «Музейная Москва онлайн», «История России в фотографиях», а также на сайте Государственного музея В.В. Маяковского, Дома-музея Марины Цветаевой и других.

В числе реализованных идей — создание QR-кодов для экспонатов столичных музеев, а также YouTube-каналов, где размещаются видеоролики с обзорами и анонсами музейных событий и акций. Собственные интернет-площадки появились у Московского музея современного искусства, Музея космонавтики, Государственного Дарвиновского музея и Государственной галереи на Солянке.

По просьбам москвичей во многих городских музеях также ввели единый билет на все экспозиции. По таким билетам можно посетить, к примеру, Музей Москвы или Государственный Дарвиновский музей. Они продаются на сайтах учреждений.