РИАМО - 7 авг. В рамках проекта «Наше дерево» в лесопарках Москвы осенью высадят более 2,3 тысячи именных лип, дубов, сосен, ив и кленов, участники проекта — москвичи, дети которых появились на свет в этом году, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В этом году у жителей Москвы появилась возможность высадить дерево в одном из парков города в честь рождения ребенка. Новый проект правительства Москвы «Наше дерево» стартовал 15 апреля. Хочу подчеркнуть, что подать заявку через портал mos.ru на высадку деревьев этой осенью можно было до 31 июля, а с 1 августа мы начали принимать заявки на высадку семейного дерева осенью следующего года», - сказал руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он также отметил, что подано уже около 190 заявок на будущий год. Участки подготовлены в 25 парках. На портале mos.ru на специальной интерактивной карте горожане могут выбрать парк, участок и породу дерева. Данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн.

В заявках, поданных до 31 июля, в качестве места высадки молодые родители чаще всего указывали Измайловский парк. Там посадят 287 деревьев. Чуть меньше, 259 саженцев, будет в Битцевском лесу, а в Тропаревском лесопарке — 206. Горожане также часто выбирали для высадки семейных деревьев «Кузьминки-Люблино», там запланирована высадка 170 деревьев, и парк «Покровское-Стрешнево», где появится 140 новых деревьев.

«Что касается пород деревьев, наибольшей популярностью у молодых семей пользуются липы — пользователи портала зарезервировали 804 саженца. Лесопарки также украсят молодые дубы (449 дерева), сосны (389 деревьев), ивы (264 дерева) и клены (230 деревьев). Примечательно, что родители мальчиков чаще выбирали для посадки липу, дуб и сосну, а девочек — липу и иву», - заключается в сообщении.