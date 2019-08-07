РИАМО - 7 авг. Москвичи в 15 раз чаще стали оплачивать поездки в метро с помощью банковской карты или телефона, ежедневно такую оплату на турникетах используют более 44 тысяч пассажиров, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Пассажиры столичной подземки все чаще оплачивают проезд на турникете бесконтактным способом. Особенно он удобен тем, кто пользуется метрополитеном редко. Приложив банковскую карту или смартфон к терминалу, пассажиры экономят в утренние и вечерние часы пик до восьми минут, поскольку могут миновать кассы и не стоять в очереди за проездным билетом», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Пассажиры могут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass и PayWave (в том числе картами «Мир»), а также с помощью смартфонов, имеющих функцию бесконтактной оплаты. Для этого нужно приложить банковскую карту или гаджет к терминалу. Теперь терминалы есть на двух турникетах в каждом вестибюле. Эти устройства отмечены специальными наклейками с указанием платежных систем.

Пользуясь таким способом оплаты проезда, пассажиры также экономят свои средства: одна поездка обходится в 42 рубля. Это на 13 рублей меньше, чем стоимость поездки при покупке билета «Единый».

Турникеты со считывателями есть и на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК). Они появились с момента запуска кольца в 2016 году. Пассажиры метро, которые выбрали такой способ оплаты проезда, могут бесплатно пересесть на МЦК в течение 90 минут, как и при покупке обычного билета.