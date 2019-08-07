РИАМО - 7 авг. Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в среду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем погода в Московском регионе будет обусловлена влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 20-22, по области плюс 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

«В Москве и области характер погоды изменится мало, лишь немного станет теплее. Атмосферное давление неустойчивое и сохранится на пониженном фоне, содержание кислорода в приземном слое воздуха низкое», - предупреждают синоптики.

По влиянию на организм метеочувствительных людей - это неблагоприятные внешние условия с гипоксическим эффектом. Наиболее уязвимы люди, страдающие острой и хронической кислородной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма, заболеваниями органов дыхания, гипотоники и гипертоники.