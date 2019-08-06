РИАМО - 6 авг. 11 августа в городском округе Мытищи организуют одну площадку для праздничной молитвы на Курбан-байрам, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Главный мусульманский праздник будут отмечать на площади у Дворца молодежи по адресу: Мытищи, Силикатная улица, дом 30. Других площадок для праздничной молитвы в городском округе не будет. Кроме того, в Мытищах не будут организовывать и места для ритуальных жертвоприношений.

На территории Подмосковья организуют 48 площадок для проведения торжественного богослужения, посвященного празднику Курбан-байрам.

Курбан-байрам — главный праздник в Исламе, который по традиции знаменует окончание паломничества к святым местам. Его отмечают на 70-й день после Ураза-байрам, то есть на 10-й день месяца Зуль-Хиджа. Курбан-байрам также известен под названием Ид аль-Адха и является самым узнаваемым мусульманским праздником.