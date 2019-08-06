РИАМО - 6 авг. В Москве началось строительство второго тоннеля между станциями «Проспект Вернадского» и «Улица Новаторов» юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На юго-западе БКЛ начали строить второй тоннель от «Проспекта Вернадского» до «Улицы Новаторов». Тоннель протяженностью 1,2 тысячи метров пройдет под действующей станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро», – написал мэр на своей странице «ВКонтакте».

Проходка первого тоннеля на юго-западном участке Большой кольцевой линии метро под действующей станцией Сокольнической линии «Проспект Вернадского» была завершена с опережением графика 18 июля.

Длина Большого кольца метро составит 70 километров, линия включит 31 станцию (с учетом существующего участка «Каховская» – «Каширская»). Суммарная протяженность двухпутных тоннелей на Большой кольцевой линии превысит 12 километров. Запускают станции на Большой кольцевой поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.