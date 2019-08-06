РИАМО - 6 авг. Два человека пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте, одного пострадавшего доставили в больницу на медицинском вертолете, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел для спасения пострадавших на Лермонтовский проспект, 6. По докладу оперативного дежурного, в районе метро «Лермонтовский проспект» произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадало два человека», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вертолет с места аварии эвакуировал одного пострадавшего в специализированное лечебное учреждение.

В полете до больницы его сопровождала авиамедицинская бригада.