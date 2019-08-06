РИАМО - 6 авг. Рабочая группа Центризбиркома рекомендовала комиссии отклонить жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и не регистрировать ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, передает во вторник корреспондент РИАМО.

«Принято единогласно. Жалобу отклонить», – сказала Памфилова.

Также рабочая группа рекомендовала отказать в регистрации кандидатам Александру Руденко, который выдвигался по 42-му округу, Дмитрию Гудкову и Елене Русаковой от партии «Яблоко».

Кроме того, глава муниципального округа Марьина Роща Екатерина Игнатова отозвала свою жалобу об отказе в регистрации из ЦИК после рассмотрения ее заявления рабочей группой.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.