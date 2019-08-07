РИАМО - 7 авг. Из-за ремонта и укладки нового пути на Савеловском и Белорусском направлении Московской железной дороги со среды до воскресенья, 11 августа, отменят часть пригородных электричек – в основном, в ночное время, в непиковое дневное по будням и днем в выходные, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники проводят ремонт первого главного пути, включая замену рельсошпальной решетки, глубокую очистку щебеночного балласта и укладку так называемого «бархатного пути». При разработке технологических окон приняты меры, чтобы изменения в расписании были минимально возможными.

«С 7 на 8 августа ремонт пройдет с максимальным использованием ночного времени – с 22:40 до 6:40, 8 и 9 августа работы пройдут преимущественно в дневное время с 10:30 до 16:30, а в выходные дни – с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа», — говорится в сообщении.

На период работ из расписания выведут несколько электропоездов на участках: Москва – Лобня, Москва – Дмитров, Москва – Дубна, Москва – Бескудниково, Москва – Марк, Москва – Одинцово, Москва – Звенигород, Москва – Икша, Москва – Дмитров, Голицыно – Лобня, Лобня – Одинцово, Лобня – Можайск, Звенигород – Лобня и Лобня – Икша.

Некоторые электрички пройдут без остановки платформы: «Тимирязевская», «Окружная», «Дегунино», «Бескудниково», «Лианозово», «Отрадное», «Марк», «Водники», «Фили», «Перхушково», «Жаворонки», «Немчиновка» и «Баковка».