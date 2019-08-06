РИАМО - 6 авг. Мошенники в Ногинске выдают себя за руководство налоговой инспекции, на территории Богородского городского округа зафиксированы случаи мошенничества против должностных лиц коммерческих предприятий, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Начальник ИФНС по городу Ногинску Александр Савченко проинформировал администрацию округа о том, что 25 июля генеральному директору компании «Регупекс» позвонил человек, представившийся начальником налоговой инспекции Савченко Александром Юрьевичем, и, сославшись на «черный список» предприятий, в отношении которых будет проводиться проверка, попросил перечислить «для решения вопроса» сначала 300 тысяч, потом 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Спустя час мошенник вновь связался с руководством компании и потребовал скорейшего перевода денег, заявив: «Вы последние, кто не перечислил на карту».

По информации ИФНС, аналогичные звонки неизвестных лиц были в адрес руководителей и других предприятий. Полиция проводит проверку.