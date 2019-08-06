РИАМО - 6 авг. В Орехово-Зуевском городском округе капитально отремонтируют четыре школы и детский сад, завершение работ запланировано к началу нового учебного года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В этом году в соответствии с государственной программой Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы и муниципальной программой «Образование городского округа Орехово-Зуево на 2017-2021 годы» проводится капитальный ремонт МОУ СОШ №1, 15,11, 18 и МДОУ №15. <…>. Завершение работ запланировано к началу нового учебного года», — говорится в сообщении.

В МДОУ № 15 в Демихове уже полностью выполнен ремонт кровли, проводятся работы по ремонту фасада здания внутренним помещениям и инженерным коммуникациям.

В МОУ СОШ № 1, которая в этом году будет отмечать 105-летие, ведутся работы по капитальному ремонту корпуса А (стены, полы, потолки), мягкой кровли перехода между корпусами А и Б, крыльца, ремонту лестничных пролетов запасных выходов корпуса Б, замена оконных и дверных проемов, отопительной системы.

В МОУ СОШ №11 произведена замена ограждения территории учреждения. Проводятся отделочные и электромонтажные работы, работы по ремонту фасада, системы вентиляции, пожарной системы и благоустройства территории.

В МОУ СОШ №18 ведутся работы капитального ремонта вентиляции, сантехнического оборудования, канализации, водоснабжения и системы отопления, ремонт кровли и входной группы, лестничных ограждений и пандуса, замена оконных блоков.