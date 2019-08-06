РИАМО - 6 авг. На госуслугу «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН» в Подмосковье уже подано почти 6,5 тысяч онлайн-заявок, однако отказ в предоставлении услуги был дан почти по 2,5 тысячам участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

Приведение в порядок сведений ГЛР и ЕГРН нужно для амнистированию земельных участков, которые граничат с лесным фондом, либо пересекают границы лесов.

«Отказ в приеме и рассмотрении заявки из-за неправильного заполнения и несоблюдения правил подачи документов дан по почти 2,5 тысячам участков. Мы подскажем, как избежать ошибок при подготовке документов и подаче заявки», - говорится в сообщении.

Специалисты комитета лесного хозяйства Московской области проведут 7 августа семинар по предоставлению онлайн госуслуги «Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН»

Принять участие в вебинаре, который пройдет 7 августа в 15:00, можно по ссылке: http://webinar.mosreg.ru/mira/s/dGP730.