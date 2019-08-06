С появлением в Егорьевске Центра управления регионом (ЦУР) в городском округе вдвое снизилось число повторных обращений на «Добродел» от жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Центр управления регионом – это офис, где быстро и качественно решаются самые злободневные вопросы: порядок на дороге, уборка мусора, комплексное благоустройство дворов, ямы на дорогах.

«В Егорьевске приступили к внедрению системы ЦУР 28 июня 2019 года. В настоящий момент для работы муниципального Центра управления регионом оборудовано помещение, закуплена необходимая техника, сотрудники приступили к выполнению обязанностей. Главными их задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни округа. Информация в Центр поступает с портала «Добродел», из соцсетей, городских порталов, с горячих линий губернатора, отраслевых систем», – говорится в сообщении.

Основные обращения жителей связаны с содержанием и строительством автомобильных дорог, установкой дорожных знаков, состоянием газонов, деревьев и кустарников, эксплуатацией многоквартирных домов.

«Система новая и говорить о результатах пока рано, тем не менее с появлением ЦУР вдвое снизилось число повторных обращений на портал «Добродел», – отметил глава городского округа Егорьевск Александр Гречищев.

Он также подчеркнул, что новая система позволяет быстрее узнавать об имеющихся проблемах и оперативно их решать, а главное, не допускать появления подобных проблем в дальнейшем.