РИАМО – 6 авг. Подмосковный Сергиев Посад включили десятку исторических городов России по числу туристов на жителя, говорится в сообщении пресс-службы аналитического сервиса ТурСтат.

Накануне был представлен рейтинг туристических городов РФ по числу туристов на одного жителя. Первую десятку исторических городов страны по туристической посещаемости на душу населения составляют малые туристические города Золотого кольца России во Владимирской, Ивановской, Московской и Ярославской областях, а также малые города в Вологодской, Ленинградской и Нижегородской областях и в Республике Татарстан.

«Плес в Ивановской области (173 туриста в год на одного жителя), Суздаль во Владимирской области (162 туриста/жителя), Кириллов в Вологодской области (78 туристов/жителя), Болгар в Республике Татарстан (60 туристов/жителя), Мышкин в Ярославской области (34 туриста/жителя), Городец в Нижегородской области (22 туриста/жителя), Сергиев Посад в Московской области (18 туристов/жителя)», – отмечается в сообщении.

В топ-10 также попали Выборг в Ленинградской области (13 туристов/жителя), Углич в Ярославской области (12 туристов/жителя) и Великий Устюг в Вологодской области (9 туристов/жителя).

Рейтинг составлен по результатам анализа ежегодной туристической посещаемости городов по отношению к численности их населения.