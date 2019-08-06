РИАМО – 6 авг. В Подмосковье привели в порядок 50% подъездов от общего запланированного количества в рамках дополнительной программы ремонта в 2019 году, в течение двух летних месяцев отремонтировали 985 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«В течение двух летних месяцев 2019 года в Подмосковье отремонтировали 985 подъездов по заявкам жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО). Всего в плане дополнительного ремонта на 2019 год находится более 2,1 тысячи подъездов», – говорится в сообщении.

В лидерах июля – городские округа Воскресенск, Балашиха, Люберцы, Химки, Орехово-Зуевский и еще 15 муниципальных образований.

«При поступлении жалобы на плохое состояние подъезда наши сотрудники проверяют, включен ли он в программу губернатора Московской области «Мой подъезд», и как давно проводился предыдущий ремонт (нормативная периодичность таких работ – не реже одного раза в пять лет). Если подъезд заявителя не соответствует этим требованиям – он включается в график ремонта за счет жилищных платежей», – пояснила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

Наибольший объем работ по дополнительной программе ремонта мест общего пользования приходится на август. За последний летний месяц необходимо отремонтировать более 1 тысячи подъездов.