РИАМО - 6 авг. Строительство путепровода в подмосковном Реутове планируют завершить уже в конце сентября – начале октября, объект готов на 89%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Я был несколько раз на объекте. Сроки, которые ставил подрядчик по сдаче того или иного этапа, выполняются, требования к качеству работ соблюдаются», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время рабочего визита в Реутов.

По его словам, следующий этап – реконструкция улицы Транспортная: там планируют расширить дорогу с двух до четырех полос, выполнить работы по благоустройству, а также установить новые опоры освещения. Проект намерены согласовать до конца 2019 года, приступить к строительству – уже в 2020-м. На сегодняшний день начались работы по замене асфальтового покрытия.

«Выполнение данных мероприятий гарантированно улучшит транспортную ситуацию в промышленной зоне города, а также в его наиболее загруженной – южной – части. Обеспечит развитие территории, возможность прокладывания новых маршрутов пассажирского и грузового транспорта, создаст альтернативный маршрут МКАД. Это важные объекты не только для Реутова, но и для транспортной инфраструктуры близлежащих городов», – подчеркнул Брынцалов.

Строительство путепровода ведется по проекту «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье», которая реализуется в Московской области с 2014 года и включает в себя строительство 20 путепроводов в разных территориях региона.

«Готовность путепровода оценивается как очень высокая, выполнено практически 89% всех необходимых работ. Возведены все опоры, вырисовываются контуры будущей автодороги и подъездных путей, завершается укладка дорожного полотна», – уточнил глава городского округа Станислав Каторов.