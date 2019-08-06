РИАМО - 6 авг. В августе 2019 года в Московской области будут проводиться плановые профилактические и ремонтные работы ряда энергетических объектов, в связи с этим опубликован график отключений света, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Информация о том, когда и какие объекты будут обесточены, размещена на главной странице официального сайта министерства (minenergo.mosreg.ru).

«График предстоящих отключений электрической энергии крупнейших энергокомпаний Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго» – опубликован для того, чтобы все потребители смогли оперативно узнать, когда произойдет отключение электроэнергии по его адресу. Плановые и ремонтные работы на сетях включают в себя: техническое обслуживание, диагностику и замену оборудования, расчистку трассы», — говорится в сообщении.

Работы проводятся для обеспечения бесперебойного и эффективного функционирования энергосистемы Московской области. Жителей региона просят отнестись к этому с пониманием.

Подробный график отключений можно найти здесь.