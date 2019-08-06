РИАМО - 6 авг. Собственника сельскохозяйственного участка в городском поселении Дмитров в одноименном округе оштрафовали за неухоженное состояние участка, заросшего сухостоем и сорняками, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

На участке площадью 3,67 гектара, 1/2 доля которого находится в праве собственности у владельца, проверили на соблюдение требований земельного законодательства РФ. Результаты мониторинга администрация городского округа отправила в управление подмосковного Россельхознадзора.

«В результате рассмотрения материалов проверки управлением Россельхознадзора установлено, что собственником не выполняются установленные требования по проведению обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативных процессов, ухудшающих качественное состояние земель, а также не проводятся мероприятия в области обеспечения плодородия почв», — говорится в сообщении.

Участок не использовался по прямому назначению – сельскохозяйственному производству. Инспекторы не обнаружили признаков механической или ручной обработки почвы, сенокошения или выпаса скота. Земельный участок по всей территории покрыт сухостоем травянистой растительности, степень засоренности сильная, преобладание сорняков и борщевика Сосновского, высота сухостоя 1 метр.

В конце июля текущего года управление Россельхознадзора привлекло собственника к административной ответственности и назначило административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.