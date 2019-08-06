РИАМО - 6 авг. Магазин по продаже комбикорма и фуражного зерна в Коломне оштрафовали, так как при товаре не было документов, удостоверяющих карантинное фитосанитарное состояние зерна, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Инспекторы управления в конце января текущего года приехали в магазин с выездным визитом, чтобы проверить, насколько продукция соответствует требований законодательства РФ в области карантина растений, обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

«Индивидуальный предприниматель нарушил требования Федерального Закона «О карантине растений», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского экономического союза», – говорится в сообщении.

В результате проверки выяснилось, что хранение зерна и комбикорма происходило прямо в торговом павильоне, на момент проверки на реализации в магазине находилось зерно в мешках (пшеница фуражная, ячмень фуражный, зерно кукурузы фуражной, горох фуражный, чечевица – общим весом 2,75 тонны). При товаре не обнаружили деклараций о соответствии и документов, удостоверяющих карантинное фитосанитарное состояние зерна.

Экспертиза отобранных образцов зерна показала, что они не соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна» по показателю «пестициды» (химические средства, которые используются в борьбе с вредителями и паразитами – ред.) в части содержания Лямбда-цигалотрина партии зерна пшеницы на кормовые цели (весом 1,25 тонны).

В феврале 2019 года предпринимателя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 Кодекса административных правонарушений РФ - «Нарушение требований технических регламентов» и статье 10.3 КоАП РФ - «Нарушение правил производства и продажи подкарантинной продукции» в виде наложения административных штрафов на общую сумму 20,5 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен.

В июле текущего года ИП привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 41 тысяча рублей.