РИАМО - 6 авг. В Лобне прошел автомобильный флешмоб в честь грядущего 350-летия Государственного флага России, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Водители белых, синих и красных машин, а также автошкола «Орлан» собрались на парковке Дворца спорта, чтобы из своих автомобилей составить флаг нашей страны. Учитывая отличия в цветовой гамме и то, что синий и красный - не самые популярные цвета среди владельцев транспортных средств, триколор выстроить удалось», — говорится в сообщении.

Российский флаг, составленный из автомобилей, заинтересовал прохожих. Однако наилучший вид на происходящее открывался для тех, кто смог наблюдать за происходящим из окна.

Цель флешмоба – напомнить горожанам о значимости российского флага. Похожая акция уже проходила в Лобне несколько лет назад на парковке торгового центра «Поворот». Автомобилисты образовали из своих транспортных средств слово «Россия» и символ города – чайку. Тогда участниками автофлешмоба стали около 100 человек.