РИАМО - 6 авг. В Подмосковье стартовало голосование по выбору дворов для благоустройства в 2020 году, отдать свой голос можно через портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

«По результатам инвентаризации состояния элементов благоустройства дворовых территорий, проведенного органами местного самоуправления, на голосование вынесено свыше 6,5 тысяч дворов Подмосковья. В первые же часы на портале проголосовало более 1,3 тысячи человек», — говорится в сообщении.

В рамках благоустройства в порядок приведут детские площадки, парковки, наружное освещение, контейнерные площадки, лавочки, урны, территорию озеленят.

Проголосовать могут жители Подмосковья по ссылке.