РИАМО – 6 авг. В Москве на электронном аукционе закупят дорожно-коммунальную технику для ГБУ «Автомобильные дороги», заказчик представит закупку 7 августа на «Бирже торгов» в Московской торгово-промышленной палате, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«2,2 миллиона квадратных километров дорог будет обслуживать коммунальная техника, закупленная по итогам городского аукциона. Больше всего в этот раз будет приобретено комбинированных дорожных машин – это техника, работающая всесезонно, которая позволяет проводить уборку дорожного полотна как зимой, так и летом», – сказал руководитель департамента столицы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Площади уборки в Москве растут – в 2019 году она уже увеличилась почти на 7%, поэтому требуется все больше техники. Для того, чтобы обеспечить порядок и проводится соответствующий аукцион.

Более подробно о предстоящей закупке расскажут на ее публичном представлении. Участие в мероприятии бесплатное. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте.