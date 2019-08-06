РИАМО – 6 авг. В Москве полностью перейдут на BIM-технологии (информационное моделирование строительного объекта) в 2020 году, их использование повышает скорость реализации и удешевляет проект, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Москва является пилотным регионом по внедрению технологий информационного моделирования в строительной сфере. Перед нами стоит задача в 2020 году полностью перейти на проектирование с применением BIM-технологий», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра также отметил, что с этого года экспертиза проектов по госзаказу уже осуществляется по стандартам BIM-технологий.

«Более того, в Москве уже есть готовые объекты, проектирование которых велось с применением информационного моделирования. В частности, это Дворец художественной гимнастики в «Лужниках», – разъяснил Хуснуллин.

Использование BIM-технологий повышает скорость реализации и удешевляет проект, позволяет прочитать весь его жизненный цикл, добавил заммэра.

«Технологии информационного моделирования позволяют снизить риск ошибки и предусмотреть большинство сложностей еще до этапа строительства здания, а также помочь в его эксплуатации», – уверен Хуснуллин.

BIM-технологии предполагают создание компьютерной 3D-модели будущего объекта, содержащей всю необходимую информацию о нем. Предполагается, что проектирование с применением BIM позволит сделать более точной оценку стоимости объекта и эффективности использования средств при строительстве.