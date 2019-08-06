РИАМО – 6 авг. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов заявил, что за пять лет со дня введения санкций полного импортозамещения не произошло, а качество некоторых товаров только ухудшилось.

Россия ввела запрет на импорт продукции из Евросоюза и США ровно пять лет назад.

Продэмбарго коснулось поставок молочных продуктов, мяса, рыбы, фруктов и овощей.

«Произошло многое, есть и плюсы, и минусы. Из минусов: произошло сужение ассортимента, целый пласт продуктов пропал из продажи, и их заменить практически невозможно. Из плюсов: увеличен объем производимой продукции внутри страны, стало больше своих томатов, огурцов. В целом, импортозамещение незначительное. Произошла замена поставщиков европейских на азиатских, и это в большинстве случаев отразилось на качестве продукции, она стала хуже», – сказал Карпов в эфире Радио «Комсомольская правда».

В свою очередь руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что за пять лет санкций Россия существенно нарастила производство мяса и вырвалась в лидеры по его экспорту.

«C 2014 года и на сегодняшний день прирост производства мяса птицы составил 20%. Сегодня Россия занимает 5 место в мире по объемам производства. Похожие тенденции по наращиванию производства наблюдались и в свиноводстве, прирост составил 25 процентов, это шестое место. Россия по праву может себя считать мясной державой», – заявил Юшин.

По его словам, производство говядины стабилизировалось – ни падения, ни роста нет.

«Доля импорта сократилась. Конечно, тут свою роль сыграли не только российские экономические меры на санкции, но и девальвация рубля. Импортная продукция подорожала и стала менее конкурентоспособна. Именно поэтому Россия с каждым годом наращивает экспорт мяса. Сегодня наша страна входит в десятку ведущих экспортеров мяса», – заключил эксперт.