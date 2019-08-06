РИАМО - 6 авг. На трех площадках столицы пройдут соревнования Кубка мэра Москвы по городошному спорту, 150 спортсменам со всего мира предстоит сразиться в командных и личных соревнованиях по шести различным дисциплинам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кубок будет проходить с 10 по 17 августа. Спортивные битвы будут проходить в музее-заповеднике «Коломенское», парке культуры и отдыха «Братеевская пойма», а также на территории образовательного комплекса «Воробьевы горы» (улица Косыгина, дом №17)», - говорится в сообщении.

В программе — личные и командные соревнования по шести дисциплинам, таким как: классические городки; еврогородки; финские городки (русская рюха); юношеский турнир по классическим городкам; турнир семейных команд «Папа, мама и я — городошная семья»; турнир среди преподавателей образовательных учреждений.

В Кубке мэра Москвы примут участие более 150 спортсменов из Германии, Финляндии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Молдавии, Киргизии, Израиля и многих регионов России.

Церемония закрытия и награждение участников пройдет 17 августа в 13:00 на территории «Коломенского». Организаторами соревнований выступают департамент спорта города Москвы, а также Федерация городошного спорта города Москвы.