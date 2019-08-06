РИАМО - 6 авг. Подмосковный спортсмен Павел Котов стал серебряным призером на международном турнире по теннису в испанской Сеговии, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

За время проведения соревнований с 29 июля по 4 августа Котов оставил позади себя спортсменов Маттео Мартино, Константа Лестьенна и Хуго Гренье из Франции и Маттео Виолу из Италии. Только Николе Кюну из Испании удалось обойти его и оставить со вторым итоговым местом.

«Из сезона в сезон подмосковный теннисист Павел Котов прогрессирует. Это отражает не только его положение в рейтинге ATP, но и количество выигранных поединков на международном уровне», — подчеркнул министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что после прошедшей серии теннисных поединков в Сеговии следующим вызовом для подмосковного спортсмена станут игры в Италии. Там ему предстоит сыграть и в одиночном, так и в парном разряде.