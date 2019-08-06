РИАМО - 6 авг. Полицейские раскрыли серию краж в деревне Дворниково городского округа Воскресенск, в ходе которых злоумышленник похитил металлические изделия с трех участков своих земляков, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В последний раз в полицию заявила местная жительница, которая сообщила о том, что с одного участка украли изделия на сумму 13 тысяч рублей. Сотрудники правопорядка провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате чего установили и задержали 24-летнего парня, местного жителя. Они установили, что он имел отношение к еще двум похожим похищениям в округе. Общая сумма ущерба составила свыше 26 тысяч рублей.

«Следственным управлением УМВД в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», — отмечается в материале.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. С подозреваемого взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.