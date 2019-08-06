РИАМО – 6 авг. С начала текущего года в подмосковном Домодедове залатали 165 ям во дворах многоквартирных домов, это 71% от общего числа запланированного количества, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Домодедове уже ликвидировали 165 ям, что составляет 71% от общего плана городского округа. <…> Работы продолжаются», – говорится в сообщении.

Всего с начала года во дворах многоквартирных домов Подмосковья ликвидировано уже более 13,5 тысяч ям. Работа по ликвидации ям во дворах подмосковных МКД будет активно продолжена в течение всего летнего периода. Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, в случае необходимости выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий.

В прошлом году в регионе залатали 36 тысяч ям.