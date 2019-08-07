РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 авг. Книжно-иллюстрированную выставку в честь 125-летия со дня рождения Зощенко откроют в библиотеке поселка Томилино Люберец в среду, выставка продлится неделю, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Томилино-Октябрьский».

«Книжно-иллюстрированная выставка «Веселые истории», посвященная 125-летию со дня рождения Михаила Зощенко, пройдет в библиотеке поселка Томилино с 7 по 14 августа», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Томилино, улица Пушкина, дом №55.