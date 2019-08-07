РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 авг. В родильном доме подмосковного Королева в среду будущим родителям расскажут о партнерских родах.

Занятия «Школы мам» проходят в Королевском роддоме бесплатно с 16:00 до 17:00. Заключительная лекция «Партнер в родах» пройдет в среду, ее проведет доула, помощник в родах Анжелика Бинкина.

Следующий курс лекций начнется в сентябре, с 12 по 25 августа роддом будет закрыт на мойку.

На лекции расскажут о роли будущего папы в родах; как помогать женщине; как влияет присутствие помощника на исход родов; варианты и степень участия в родах, которые может выбрать супруг. Будущие мамы узнают о программе «Мягкие роды в Королевском роддоме».