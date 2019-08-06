РИАМО – 6 авг. Завершено административное расследование в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства из деревни Тоболово Волоколамского городского округа, удалось установить, что гражданка оборудовала в реке Каменке три садка с живой рыбой, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Всем желающим предлагалось купить рыбу, либо собственноручно выловить ее из садка с помощью рыболовных снастей. При этом разрешения на водопользование у женщины не было. Кроме того, в нарушение Водного кодекса, в водоохранной зоне реки было организовано движение автотранспорта. За это на главу КФХ были наложены административные штрафы на общую сумму 21 тысяча рублей», – отмечается в сообщении.

Право пользования водными объектами должно приобретаться на установленных законодательством условиях.

Кроме того, в водоохранных зонах устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность. Самовольное занятие водного объекта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей.

Должностные лица могут лишиться от 10 до 30 тысяч рублей. Аналогичную сумму рискуют потерять лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.