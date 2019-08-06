РИАМО - 6 авг. С начала года во дворах многоквартирных домов Подмосковья уже ликвидировали более 13,5 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что это порядка 70% от общего количества ям, уже выявленных и «оцифрованных» в нынешнем году. В приоритетном порядке устраняются те дефекты асфальтного покрытия во дворах, по которым поступают обращения от жителей – в центр управления регионом, на портал «Добродел», и по другим каналам.

«Работа по ликвидации ям во дворах подмосковных МКД будет активно продолжена в течение всего летнего периода. Помимо стандартного ямочного ремонта, когда дефект устраняется точечно, в случае необходимости выполняется ремонт с полной заменой участков покрытий. Такой вид ремонта повышает срок службы покрытия», – говорится в сообщении.

В прошлом году в регионе залатали 36 тысяч ям.

«По поручению губернатора, еженедельно в каждом муниципальном образовании должно устраняться не менее 10% от общего количества выявленных и уже «оцифрованных» ям во дворах», – заключил министр.