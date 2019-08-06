РИАМО - 6 авг. В микрорайоне Подрезково в Химках был похищен отечественный автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов по улице Жаринова, сообщается во вторник на официальном сайте ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Владелец машины поспешил обратиться в полицию и написал заявление об угоне. Ущерб оценили в 130 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции ранее судимый 36-летний житель Одинцовского городского округа», - говорится в сообщении.

Подозреваемый признался, что это он угнал машину. Кроме того, он заявил, что авто уже продал, а деньги успел потратить на личные нужды.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовно дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.