РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В среду в подмосковном Подольске пройдет встреча с жителями поселка Молодежный по вопросу переселения из аварийного жилья, сообщается на сайте комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«7 августа 2019 года в поселке Молодежный вблизи домов №№23, 24, 25, 26 состоится встреча с жителями по вопросу выполнения мероприятий, направленных на реализацию государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы», – говорится в сообщении.

Встреча будет проходить при участии заместителя председателя комитета по строительству и архитектуре администрации городского округа Подольск Ирины Ершовой, начало в 18:00.