РИАМО - 6 авг. Две компании из юго-восточного Китая планируют посетить Московскую область с целью подбора земельных участков для локализации своих производств, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

О своих намерениях компании рассказали в ходе В2В-встречи заместителя министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антона Логинова в китайском Шэньчжэне. Во вторник на площадке в Ассоциации иностранных инвесторов города прошел второй день презентации инвестиционного потенциала Подмосковья в КНР.

«Первая организация специализируется на выпуске изоляционных лент из бутилкаучука, силикона, термопленки и намерена создать свое производство на территории Подмосковья. Мы предложили представителям предприятия изучить возможность размещения в особой экономической зоне «Дубна», где уже работают производители электротехнического оборудования и они могли бы сотрудничать», – сказал Логинов.

Еще один участник В2В-встречи занимается пошивом женской одежды. Инвестор рассматривает Московскую область, как один из ключевых регионов для размещения своего производства в России. Компания намерена инвестировать на первоначальном этапе не менее 50 миллионов рублей.

«В общей сложности презентацию в Шэньчжэне посетили 45 китайских предпринимателей. Они также, как в Гуанчжоу, смогли попробовать продукцию наших подмосковных производителей. Как после сообщил мне представитель венчурного китайского фонда, они планируют создать бутик-мороженое из Подмосковья», – добавил Логинов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, сотрудничеству с провинцией Гуандун, крупнейшими городами которой является Гуанчжоу и Шэньчжэнь, сегодня уделяется особое внимание.

«Провинция занимает одно из ведущих мест в Китае по производству электронной, текстильной, пищевой, фармацевтической продукции, бытовой техники. У Московской области очень много общего с Гуандун как в сфере экономики, так и в выгодном географическом положении. Поэтому я рассчитываю, что китайские инвесторы примут решение в пользу нашего региона», – отметил Хромов.

Презентация инвестиционного потенциала в КНР проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 5 по 9 августа. 7 августа делегация выступит перед бизнес-сообществом Нанкина, 8 августа – в Сучжоу, а 9 августа конференция Invest in Moscow Region пройдет в Шанхае.