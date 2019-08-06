РИАМО - 6 авг. Беременная с сахарным диабетом и муковисцидозом попала в Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) на 38-й неделе и успешно родила здорового ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Муковисцидозом поражает все органы, вырабатывающие слизь. При этой системной болезни во время родов может появиться дыхательной и сердечной недостаточности, произойти спонтанный пневмоторокс. Кроме того, у страдающих от муковисцидоза беременных могут быть серьезные гнойно-септических осложнений, в том числе сепсис.

«Пациентка была обследована совместно с пульмонологами, в результате специалисты приняли решение о проведении естественных родов под длительной эпидуральной анальгезией. Спустя 11 часов у пациентки родилась доношенная девочка весом более 2,8 килограмма, оценка состояния по шкале Апгар восемь и девять баллов», – сказала главный врач МОНИИАГ Марина Капустина.

Девушке, рожавшей в МОНИИАГ, повезло – ни у нее, ни у ребенка проблем со здоровьем не возникло, они чувствовали себя хорошо. Их выписали на пятые сутки после родов в удовлетворительном состоянии.

«МОНИИАГ совместно с Институтом пульмонологии уже долгое время занимаются проблемой ведения беременности и родов у женщин с муковисцидозом, успешно родоразрешают таких пациенток, в том числе через естественные родовые пути», – сказала министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова.