РИАМО - 6 авг. В Голицине Одинцовского городского округа москвич на 20 тысяч рублей обокрал магазин, расположенный на Петровском шоссе, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Об инциденте заявила в полицию жительница Воронежской области. Сотрудники правоохранительных органов организовали розыск, после чего установили и задержали 27-летнего молодого человека.

«По данному факту Следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража»», — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет. Для подозреваемого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.