РИАМО - 6 авг. Все филиалы «Мострансавто» задействованы в перевозке детей в период летней оздоровительной кампании, с начала лета автобусы предприятия перевезли уже более 12 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

«В транспортном обслуживании были задействованы 547 комфортабельных автобусов предприятия таких марок, как «ГолАЗ-5251», «ЛиАЗ-5250», «Голаз-5291», «ГолАЗ-6228» и других», – говорится в сообщении.

Автобусы «Мострансавто» работали по заявкам c мая и продолжат возить детей до ноября. Вся техника проходит регулярные и предрейсовые проверки, она соответствует всем требованиям, необходимым при перевозке детей. Автобусы оборудованы современными навигационными системами, тахографами, ремнями безопасности и желтыми проблесковыми маячками.

Управление автобусов с детьми доверяют только самым опытным водителям предприятия. Они также проходят дополнительные инструктажи по правилам дорожного движения.