РИАМО - 6 авг. На площадке парка-отеля «Горизонт» в деревне Ястребки Одинцовского городского округа Московской области прошел второй этап спартакиады Федеральной службы судебных приставов (ФССП) имени Михаила Рысинова, соревнования проводились по спортивно-массовым и профессионально-прикладным видам спорта, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

«Основателем спартакиады стал главный судебный пристав Краснодарского края Михаил Рысинов. Спартакиада проводится ежегодно в целях совершенствования физической подготовки судебных приставов, формирования основ здорового образа жизни и развития служебно-прикладных и массовых видов спорта», - говорится в сообщении.

Спартакиада прошла с 30 июля по 2 августа, в рамках нее судебные приставы посостязались в стритболе, волейболе, легкой атлетике, гиревом спорте и настольном теннисе. Участие в соревнования приняли команды из 13 территориальных органов ФССП.