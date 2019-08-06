РИАМО - 6 авг. Спортсмены из Московской области завоевали медали чемпионата и первенства России по парашютному спорту в Кемеровской области, который проводится с 28 июля по 10 августа текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Площадками для соревнований стали аэродромы «Танай» и «Кемерово-Северный». За победу боролись более 400 спортсменов из 47 регионов России. В дисциплине «Купольная акробатика – 2 (перестроения)» победила команда Московской области, в составе которой выступали Иван Карпухин, Сергей Кулаков, Денис Костин и Александр Андрийчук. Еще один подмосковный парашютист Валерий Коннов стал сильнейшим в двух дисциплинах – «Фристайл» и «Групповая акробатика, вертикальная четверка».

«Парашютный спорт – это красиво, но в то же время и невероятно сложно. То, что подмосковные спортсмены справились со своей задачей и стали сильнейшими в стране сразу в нескольких категориях, вызывает гордость», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он рассказал, что по итогам чемпионата парашютисты из Московской области получили места в составе сборной команды России для участия в домашнем чемпионате мира 2020 года, который также пройдет в Кемеровской области.